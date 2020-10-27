Министерство безопасности США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США ведет приготовления к возможным беспорядкам после приближающихся выборов, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей ведомства.

Как заявили в ведомстве, погранично-таможенная служба и иммиграционно-таможенная полиция страны могут быть привлечены для помощи другим правоохранительным ведомствам, «если возникнет необходимость.

В то же время замглавы МВБ Кен Куччинелли отметил, что у ведомства «нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша и вместо этого заявлял, что намерен победить на выборах.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.