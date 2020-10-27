Медведчук решил развалить ОПЗЖ и забере себе агента Пальческого и Шария

Почти детективная история происходит в ОПЗЖ. Вчера журналист Соня Кошкина написала о том, что партию «Победа Пальчевского» в Киевсовет пытаются затянуть искусственно, и, внимание – за счет голосов ОПЗЖ.

Позднее на сайте ОПЗЖ появилось заявление о том, что в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах Киева готовится кража бюллетеней с голосами за ОПЗЖ. Соня Кошкина дополнила, что голоса красть собираются еще и в Соломенском округе, цель кражи – поднять процент голосов за партию Пальчевского, а организует кражу Вадим Столар – известный киевский застройщик и… глава киевской ячейки партии ОПЗЖ.

То есть выходит так, что ОПЗЖ ворует голоса у ОПЗЖ в пользу Пальчевского? Это как вообще?

Да просто. Во-первых, в партии ОПЗЖ зреет раскол между группами Медведчука-Рабиновича и Бойко-Левочкина соответственно. А во-вторых, мы писали о том, что Пальчевский – это «Медведчук-лайт» для избирателей, которые по настроениям близки к ОПЗЖ, но для которых Медведчук – нафталин уж слишком близкий к Кремлю.

То, что кампанию Пальчевского спонсировал Столар – сообщали многие СМИ. Наши источники сообщили несколько интересных фактов. В подготовке штабов к местным выборам Медведчук и Рабинович участия почти не принимали – они больше ездили в Москву и позировали на камеры с Путиным. Всю работу по выборам тянул на своем горбу Левочкин.

Расчет Медведчука (и его российский кураторов) был прост. Левочкин и Бойко провалят выборы, произойдет раскол, Медведчук объединится с Пальчевским и Шарием, а Левочкин и Бойко попадут в одну компанию пенсионеров «Оппозиционного блока» вместе с Колесниковым и Новинским. Которые Левочкина ненавидят – и это еще мягко сказано.

Однако – легко сказка сказывается. Левочкин провел титаническую работу по подготовке выборов в южных и восточных областях Украины. Попов в Киеве – именно его проект. Одновременно, именно Левочкин организовал слив депутатам «Удара» информации о непогашенном российском гражданстве Пальчевского – сторонники Кличко перед выборами эту новость распространяли с вдохновением. В результате, потенциальный электорат Пальчевского раскололся – наиболее пророссийский избиратель откочевал к ОПЗЖ (и обеспечил успех), а умеренно проукраинский избиратель просто не пришел на выборы, разочаровавшись во всех. Результат – в Киеве за «Победу Пальчевского» проголосовали лишь 4,4% избирателей и в Киевсовет он не попадает.

Для Медведчука это не просто удар под дых. Это полное фиаско. Бог с ним, что теперь позиции Левочкина и Бойко в ОПЗЖ взлетают до небес – и ни о каком расколе речи быть не может.

Медведчуку вопросы задают еще и в Москве. Очевидно, Столар не свои-кровные тратил на кампанию Пальчевського – а потрачено ой как немало. Москва требует объяснений. А Столар – человек близкий именно к Медведчуку. Именно поэтому Пальчевского со всех сил тянут сейчас в Киевсовет – даже ценой голосов самой ОПЗЖ. Нужен хоть какой-то результат, а не отсутствие такового. Естественно в интересах Левочкина – результатов Медведчуку не дать.

Когда ОПЗЖ жалуется на кражу голосов за ОПЗЖ главой киевской организации ОПЗЖ – это не политическая шизофрения. Это война Левочкина и Бойко против Медведчука и Рабиновича – суровая и беспощадная. Очевидно, после выборов топор войны никто не зароет.

(с) Печерский холм