Лукашенко заявил об «излете своей президентской жизни»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз пообещал действовать «по воле народа».

После разгона воскресных протестов Лукашенко напомнил о подготовке изменений в конституцию и «поклялся» согласовать их с гражданами, большая часть из которых добивается его отставки.

«На излете моей президентской жизни я гарантирую, что все будет только так, как решит народ», — подчеркнул он, выступление в Минске транслировал Telegram-канал «Пул Первого».

В то же время Лукашенко призвал отчислять из вузов студентов, которые принимают участие в несанкционированных митингах. По его словам, протестующие «лишаются права быть студентами» и должны быть отправлены «либо в армию, либо на улицу».

«Студенты. Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза», — заявил он.

Президент также призвал чиновников воздержаться от уговоров, так как недовольные властью все равно «вылезут из-под плинтуса».

Уговаривать не будут и сотрудников бастующих предприятий, подчеркнул Лукашенко.