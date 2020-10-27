Корейский архитектор умудрился построить 5-этажный дом на площади всего 20 кв. м

На какие ухищрения только не идут жители планеты, чтобы обзавестись собственным домом и перестать скитаться по съемным квартирам. Жилищный вопрос во все времена стоял остро, но в современных мегаполисах разрешить эту проблему практически не реально, если на банковском счете не красуется заоблачная сумма. Хотя находятся оригиналы, которые умудряются построить пятиэтажный дом с гаражом в придачу на крошечном клочке земли, имеющем площадь всего лишь 20 кв. м.



Приобрести собственное жилье большинству молодым людям не под силу, особенно если они работают и живут в больших мегаполисах. Заоблачная стоимость недвижимости и даже пустых участков земли большинству горожанам не по карману, поэтому они вынуждены искать альтернативу или создавать неординарные проекты. Как это сделали супруги из Сеула (Южная Корея), которые пересмотрели множество вариантов для застройки и должны были согласиться на покупку крошечного участка земли площадью всего 20 кв. м.

Как оказалось, небольшая площадь клочка земли, который так никто и не решался покупать, компенсировалась прекрасным соседством с живописным парком и Крепостной стены старого Сеула. Такое расположение оказалось еще одним бонусом, ведь исторический центр города имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную развязку. Плюс ко всему, молодой человек является архитектором, и он сразу смог определить, что даже такой крошечный участок можно использовать для вертикального строительства.

После заключения сделки, разработав подробный план строения микро-коттеджа Seroro House (означает «вертикальный дом»), архстудия Smaller Architects, владельцем которой и является супруг принялась воплощать все наработки в жизнь.

Учитывая, что земля находится непосредственно у края дороги, ведущей во дворы многоэтажек, практически нависающих над будущим строением, пришлось тщательно рассчитывать расположение окон и угол поворота самого объекта. В итоге окружение дома оказало значительное влияние на форму и дизайн здания, поэтому полноценные окна микро-высотки Seroro выходят на юг и запад, с учетом того, что оттуда поступает больше солнечного света и открывается прекрасный вид на парк.

С другой стороны, количество окон, выходящих на восток и север, сведено к минимуму, ведь проходящая дорога и близкое расположение окон многоквартирных домов являются не лучшим соседством, как в плане тишины, так и с точки зрения конфиденциальности. А вот изогнутые очертания фасада здания, больше похожие на носик утюга, появились не из-за креативности и творческого замысла, а лишь потому, что они естественным образом повторяют форму земли.

Пять этажей «Вертикального дома» позволили обустроить 64 кв. м жилого пространства, при этом первый уровень был отдан под оформление открытого гаража для автомобиля. А остальные четыре, созданы по принципу готовых комнат-модулей, поставленных друг на друга вертикально, подобно кубикам «Лего». Собственно этот конструктор и послужил моделью при проектировании дома.

Учитывая небольшие габариты участка, каждый этаж дома получился по 16 кв. м. Этого вполне достаточно для создания конкретной зоны обитания. Каждый этаж выполняет функцию конкретной жилой зоны и полностью адаптирован под образ жизни молодых людей. Учитывая, что они сами планировали расположение и дизайн жилого пространство, то вкусы и предпочтения супругов были учтены в полной мере (не без споров, конечно же). На первом жилом этаже (по факту втором) они пожелали иметь небольшую прихожую-гостиную и мини-офис, возле которого предусмотрительно выделили место под обустройство санузла.

Узкая лестница с крутыми ступенями, пронизывающая весь вертикальный дом, ведет сначала в кухню с обеденной зоной, а потом в спальную комнату с небольшой лаунж-зоной, которые находятся уже на четвертом этаже. И только лишь на 5 этаже (!) расположилась полноценная ванная комната со вторым санузлом, прачечной и гардеробной.

Благодаря супруге, которая долго и упорно отстаивала свое мнение разместить полноценную ванну, в доме теперь есть собственная зона релакса, ведь резервуар удалось расположить у окна. Теперь, нежась в теплой водичке, можно бесконечно любоваться живописными очертаниями парковой зоны, вернее сказать, верхушками деревьев. На 5-м этаже обустроили еще и небольшой открытый балкон с прекрасным обзором, так что будет где расслабиться после тяжелого трудового дня, если, конечно же, сил хватить до него добраться.