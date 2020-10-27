Звезда «Обитаемого Острова» полностью сошел с ума и останется надолго в больнице (видео) » Конституционный Суд Украины отменил большую часть антикоррупционных норм Конституционный Суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения. Источник: «Интерфакс-Украина«, журналист Сергей Лещенко в Telegram Дословно: «На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными». Детали: Источник сообщил изданию, что конституционность ряда положений еще будет изучаться. При этом собеседник отметил, что обязательства декларировать имущество суд признал конституционным. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования. Лещенко отмечает, что представление было инициировано депутатами ОПЗЖ и «За будущее», а проект судьям раздали только утром 27 октября. Прямая речь Лещенко: «На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый». pravda.com.ua

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