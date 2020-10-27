Ким Кардашьян поделилась фото в бикини и аксессуарах из 90-х в честь 40-летия

На размещенных фото знаменитость позирует в бикини цвета хаки на фоне моря. Она дополнила свой образ коричневой банданой и зеркальными солнцезащитными очками прямоугольной формы. Кроме того, на ее ногти нанесен лак неонового оттенка. Известно, что описанные детали образа Кардашьян были популярными в 90-е годы.

В подписи к публикации, которая набрала больше трех миллионов лайков, Кардашьян подчеркнула, что фото были сделаны в честь ее 40-летия.

Поклонники восхитились внешним видом телезвезды в комментариях. «Ты выглядишь невероятно», «Хотелось бы и мне выглядеть так же потрясающе и сногсшибательно в 40 лет», «Вау!», «Ты сразила всех 20-летних», «Королева», — высказывались они.