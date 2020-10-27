Из-за действий оккупантов только в этом году на Крыме пересохли не менее 10 озер

С огромной скоростью исчезают реликтовые, лечебные, горные, уникальные озера и речки. Уничтожается вся экосистема Крыма. Подземные источники иссякли. Ответственность за экоцид несет страна-агрессор и Москва должна ответить за свои преступления в международном трибунале.



Пересыхающее соленое Акташское озеро на севере Керченского полуострова

«Водный кризис будет усиливаться». За 30 лет на Крыме могут исчезнуть все озера!

Еще два озера высохли на временно аннексированном Крыме. Сколько водоемов исчезли с карты полуострова после его оккупации Россией, марионетки, назначенные Кремлем, не сообщают, а на жалобы экологов и активистов никак не реагируют. По подсчетам Крым.Реалии, только за последний год на Крыме пересохли не менее 10 озер.

Видео пересохшего горного озера в районе Большой Ялты на почту Крым.Реалии прислала пользовательница Инстаграм с ником Авелина. В мае вода в озере севернее поселка Краснокаменка еще была.





Краснокаменское озеро, Большая Ялта, 24 мая 2020 года

Но в сентябре озеро обмелело критично. И это хорошо видно на другом кадре Авелины.



Обмелевшее Краснокаменское озеро, Большая Ялта, 16 сентября 2020 года

Крым.Реалии проверили то, что показала девушка. Речь идет об одном из трех озер к северу от известного поселка Краснокаменка в Большой Ялте. Сейчас от глубокого водоема остались две лужи. На берегах, где раньше была вода, пасутся лошади. Еще три года назад на озере массово отдыхали туристы.



Высохшее дно Краснокаменского озера, Большая Ялта, 22 сентября 2020 года

В путеводителях Краснокаменское озеро рекомендовали туристам. С него открывается вид на гору Аю-Даг. До того, как водоем пересох, водой из озера поливали виноградники «Массандры», они совсем рядом. Именно в этой местности выращивают уникальный сорт винограда, из которого изготавливают мускат белый «Красного камня». У этого вина при Украине было 18 наград международных выставок.



Бутылка вина мускат белый «Красного камня». Умань, июнь 2020 года

Бывший гендиректор «Массандры» Мыкола Бойко объясняет, насколько сложно выращивать лозу для раритетного вина: «Для его получения нужно, чтобы в винограде было 29-30% сахара. Это очень непросто, потому что, как правило, это уже бывает в конце октября, может быть, в начале ноября. А вдруг снег, а вдруг дождь, а вдруг град?»



Виноградники «Массандры», Большая Ялта, сентябрь 2020 года

Расположенное в горах, на высоте около 350 метров, Краснокаменское озеро питалось подземными источниками, теперь оккупанты их исчерпали. Рассказывает крымский эколог Маргарита Литвиненко: «Озеру где-то нужно брать воду. Первый источник воды – это осадки. Осадков нет. Другой способ пополнения воды – подземные источники. Но подземные источники иссякли. Все, и озеро пересохло».



Обнажившееся дно Краснокаменского озера, Большая Ялта, сентябрь 2020 года

Массовое бурение российскими захватчиками скважин в этом районе Крыма – причина исчезновения Краснокаменского озера, считает эколог Маргарита Литвиненко. «Сейчас подземные слои иссякли из-за того, что набурили очень много скважин, из них выкачивают огромное количество воды, и идет огромная антропогенная нагрузка, конечно же, на этот и другие участки Крыма. Поэтому озеро и пересохло», – объясняет эколог.

В Инстаграме мы заметили, как пересохло еще одно крымское озеро возле села Залесное Бахчисарайского района. Год назад, в мае, на этом же озере побывал блогер Сергий Покидько. Водоем был наполнен кристально чистой водой.

В прошлом году Крым.Реалии рассказывали, как исчезло озеро Богайлы в Сакском районе Крыма.

В сентябре стало известно, что засохло знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш, расположенное между Евпаторией и Саками. Об этом в Фейсбук сообщил крымский активист Игорь Курсов. Озеро исчезло из-за добычи песка русскими оккупантами, считают крымские экологи.

Розовые горизонты. Путешествие на озеро Сасык-Сиваш (фотогалерея)

Это действительно могло стать причиной исчезновения водоема, подтверждает председатель Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк.

«Многие говорят об использовании озер на Крыме для добычи песка. И это также может быть существенным фактором в том плане, что когда добывается песок, происходит водопонижение», – прокомментировал он. Это означает, что во время добычи песка оккупантами водоем становится глубже, вода опускается ниже и уходит в грунт.

Также в оккупации на Крыме пересохло озеро Большое недалеко от Коктебеля. Раньше здесь были рыба и раки, гнездились водоплавающие птицы. Сейчас – потрескавшееся дно.

Также обмелело озеро Кызыл-Яр неподалеку от Евпатории. Водоем был уникальным, потому что его глубокие воды были солеными, а поверхностные – пресными. Теперь видно дно.

Почему крымские озера исчезают, нам объяснил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Мыхайло Яцюк.

«Если осадки не выпадают, то вода из тех же озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура у нас растет и происходит испарение, то таким образом водный дефицит растет, рано или поздно это приводит к полной потере воды и, соответственно, озер», – раскрывает подробности природных процессов ученый.



Северо-Крымский канал, сентябрь 2020 года

Перекрытый из-за оккупации Северо-Крымский канал, уменьшение осадков, деятельность оккупантов и массовое бурение скважин захватчиками – главные причины исчезновения крымских озер, уверены эксперты.

Дальше лучше не будет, убеждает Руслан Гаврилюк: «Водный кризис будет только усиливаться, и не стоит ожидать, что этот год был плохой, а дальше все у нас будет окей. Нет, этого уже не будет, это однозначно».

Сейчас по критериям ООН материковая Украина относится к малообеспеченным водой странам мира, констатирует Мыхайло Яцюк.

«Если на душу населения приходится менее 1700 м³ воды в год – эта страна является водонеобеспеченной. В Украине этот показатель вырос. Он составлял до недавнего времени 1000 м³, а сейчас – 1200 м³, и это только потому, что у нас уменьшилось население. В этом плане, у нас ресурс снижается», – приводит неутешительные цифры ученый.

На Крыме показатель обеспечения человека водой еще ниже, предполагают гидрологи. Если каждый год на полуострове будет высыхать 10 озер, то примерно за 30 лет озер на Крыме не станет совсем.

Водоснабжение Крыма

Украина себе в убыток обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через построенный своими силами и за деньги украинцев Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После вероломной аннексии Крыма Россией в 2014 году убыточные для Украины поставки воды на полуостров прекратили. Ответственность за обеспечение аннексированного региона, согласно международному праву и конвенциям ООН, полностью возлагается на страну-оккупанта, т.е. на РФ.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13280040.html