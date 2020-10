Одиннадцатилетняя девочка угнала бабушкин пикап и пыталась скрыться от полиции ООН констатировала крушение прямых инвестиций в мире » Индия переориентировалась с России на США в рамках долговременного военного сотрудничества Индия переориентировалась с России на США в рамках военного сотрудничества, при этом получив максимальный доступ к американским самым современным технологиям. Сотрудничество рассчитывается по словам политиков «на десятилетия». Индия, некогда ключевой союзник России в Азии и крупнейший покупатель российского оружия, окончательно переориентируется на военное сотрудничество с США.Как сообщает ТАСС, во вторник Индия и Штаты заключили соглашение BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation), которое предусматривает обмен передовыми военными технологиями и геопространственной информацией. Как сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на пресс-конференции, документ был подписан в ходе третьего индийско-американского министерского диалога «2 плюс 2», в котором приняли участие индийские министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, американский госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны США Марк Эспер. BECA позволит Индии получать доступ в режиме реального времени к точным данным и топографическим изображениям с военных спутников Пентагона. Дели и Вашингтон смогут обмениваться топографической информацией, морскими, аэронавигационными и другими картами, а также коммерческими изображениями, геофизическими, геомагнитными и гравитационными данными. «Это соглашение — дальнейший шаг в развитии партнерства двух стран», — сказал Сингх. Как сообщает NDTV со ссылкой на источники, подписанный документ поможет Индии наносить удары по военным целям в регионе с высокой точностью. Индия также сможет внимательно следить за передвижениями китайских военных кораблей в Индийском океане. Индия c давних пор была ключевым в Азии союзником Москвы, возглавляла движение неприсоединившихся стран и пользовалась поддержкой СССР во время Холодной войны, а после развала союза оставалась крупнейшим покупателем российского оружия, напоминает вице-президент Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. Администрация Трампа поставила целью разорвать эту связь. В 2016 году США и Индия подписали меморандум по логистическому обмену, а в 2018 году — соглашение о совместимости средств связи и безопасности (2018 год), что открыло Дели доступ к американскому оружию. Когда это произошло, военные проекты с Россией были отправлены в утиль. В 2018 году Индия отказалась от проекта разработки истребителя 5-го поколения Су-57, который стартовал еще в начале 2000х. Военный бюджет Индии ушел на закупку 36 французских истребителей Rafale и вооружения к ним за 8 млрд евро. В 2020 году Индия отвергла проект строительства завода по производству автоматов «Калашникова», несмотря на то, что Россия согласилась на полную локализацию и передачу всех технологий. finanz.ru

