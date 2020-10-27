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Эмма Стоун может вернуться к Человеку-Пауку

Эмма Стоун может вернуться к Человеке-Пауке

Эмма может вернуться к роли Гвен Стэйси и даже примерить костюм Женщины-паука.

О кастинге Стоун впервые упомянул блогер Дэниэл Рихтман на платформе Patreon. Официально ни Sony, ни Marvel информацию не подтвердили.

Стоун исполняла роль Гвен Стэйси в двух частях «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом.

Женщина-паук впервые была представлена читателям комиксов Marvel в 2014 году. Она получила те же способности, что и Питер Паркер, после укуса радиоаткивного паука. Кроме них, у героини есть возможность путешествовать сквозь мультивселенную.

27 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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