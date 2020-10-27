Эмили Ратажковски после объявления о беременности показала свой немаленький животик

Вчера вечером стало известно, что 29-летняя Эмили Ратажковски беременна. Новость она анонсировала с размахом, появившись на цифровой обложке американского Vogue, а также представив публике серию снимков и видео, сделанных Леной Данэм. Скрывать свое положение после этого мирового эксклюзива смысла уже не было, и Эмили смело отправилась на прогулку по Нью-Йорку.

Эмили РатажковскиСвоему фирменному стилю знаменитость не изменила и, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, выбрала довольно открытый наряд. Ратажковски отдала предпочтение черному платью из весенне-летней коллекции 2021 года от Aya Muse с крупным вырезом на боку. Наряд модель дополнила массивным браслетом и высокими сапогами темно-красного оттенка от Stuart Weitzman.

Для Эмили и ее супруга Себастьяна Бир-Маккларда это будет первый ребенок. Будущая мама также заявила, что не планирует объявлять пол малыша, так как позволит ему самому определиться.

Мы не будем знать пол до тех пор, пока нашему ребенку не исполнится восемнадцать лет: он сам даст ответ,

— сказала Ратажковски.