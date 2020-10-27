«  
  »

Доказано ускоренное старение человека из-за стресса

Ученые Медицинской школы Бостонского университета в США доказали, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) способно вызвать у человека ускоренное старение головного мозга. Это происходит в том случае, если человек имеет особый вариант гена klotho, связанного с долголетием. Статья специалистов опубликована в журнале Neuropsychopharmacology.

В ходе исследования ученые проанализировали ткани головного мозга умерших людей, чтобы оценить влияние ПТСР и klotho на эпигенетический возраст нервных клеток. Ген klotho хорошо известен как биомаркер клеточного старения и возрастных проблем со здоровьем. Сейчас активно изучается связь этого гена с болезнью Альцгеймера, когнитивными нарушениями и здоровьем тканей головного мозга. Известно, что повышенная активность klotho оказывает защитный эффект против снижения когнитивных функций у пожилых людей. С другой стороны, травматические стрессы способствуют клеточному старению и повышают биологический (эпигенетический) возраст человека.

И ПТСР, и rs9315202 влияли на воспаление, кардиометаболические заболевания и нейродегенерацию, в том числе ту, что характерна для болезни Альйгеймера. Это происходило за счет того, что изменения в гене делали klotho уязвимым к стрессу и способствовали уменьшению его активности. Усиление экспрессии klotho, пишут ученые, является многообещающим терапевтическим вмешательством для замедления клеточного старения и борьбы с невропатологиями, особенно у пожилых людей, находящихся в стрессовом состоянии.

27 октября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  