Доказано ускоренное старение человека из-за стресса

В ходе исследования ученые проанализировали ткани головного мозга умерших людей, чтобы оценить влияние ПТСР и klotho на эпигенетический возраст нервных клеток. Ген klotho хорошо известен как биомаркер клеточного старения и возрастных проблем со здоровьем. Сейчас активно изучается связь этого гена с болезнью Альцгеймера, когнитивными нарушениями и здоровьем тканей головного мозга. Известно, что повышенная активность klotho оказывает защитный эффект против снижения когнитивных функций у пожилых людей. С другой стороны, травматические стрессы способствуют клеточному старению и повышают биологический (эпигенетический) возраст человека.
И ПТСР, и rs9315202 влияли на воспаление, кардиометаболические заболевания и нейродегенерацию, в том числе ту, что характерна для болезни Альйгеймера. Это происходило за счет того, что изменения в гене делали klotho уязвимым к стрессу и способствовали уменьшению его активности. Усиление экспрессии klotho, пишут ученые, является многообещающим терапевтическим вмешательством для замедления клеточного старения и борьбы с невропатологиями, особенно у пожилых людей, находящихся в стрессовом состоянии.
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