Для истребителей Super Hornet разработают гиперзвуковую ракету

В настоящее время несколько американских компаний занимаются разработкой гиперзвуковых ракет для ВВС и ВМС США. Эти проекты подразумевают создание как крылатых, так и аэробаллистических боеприпасов. Считается, что такие ракеты смогут эффективно прорывать противовоздушную оборону противника и поражать важные его объекты.
Технические подробности о перспективной ракете проекта SPEAR концерн Boeing не раскрывает. В компании уточнили только, что в нем будут использованы наработки, полученные по проекту ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем X-51A Waverider. Кроме того, несколько технологий будут заимствованы из проекта T-3, предполагавшего разработку авиационной ракеты очень большой дальности.
Между тем, министерство обороны США заключило с Техасским университетом A&M пятилетний контракт на разработку нескольких типов гиперзвуковых ракет. Подробности об этом контракте не раскрываются. Известно только, что в рамках проекта, помимо прочего, планируется создать гиперзвуковую крылатую ракету для палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet.
Этот боеприпас должен получить двухрежимный прямоточный воздушно-реактивный двигатель, предположительно, способный работать на сверхзвуковой и гиперзвуковой скоростях.
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