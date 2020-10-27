Для истребителей Super Hornet разработают гиперзвуковую ракету

Американский авиастроительный концерн Boeing получил контракт ВМС США на разработку гиперзвуковой ракеты для палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Как пишет The Drive, соглашение было подписано 20 октября 2020 года. Разработка ракеты будет вестись в рамках проекта SPEAR. Начало летных испытаний боеприпаса запланировано на конец 2022 года.

В настоящее время несколько американских компаний занимаются разработкой гиперзвуковых ракет для ВВС и ВМС США. Эти проекты подразумевают создание как крылатых, так и аэробаллистических боеприпасов. Считается, что такие ракеты смогут эффективно прорывать противовоздушную оборону противника и поражать важные его объекты.

Технические подробности о перспективной ракете проекта SPEAR концерн Boeing не раскрывает. В компании уточнили только, что в нем будут использованы наработки, полученные по проекту ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем X-51A Waverider. Кроме того, несколько технологий будут заимствованы из проекта T-3, предполагавшего разработку авиационной ракеты очень большой дальности.

Между тем, министерство обороны США заключило с Техасским университетом A&M пятилетний контракт на разработку нескольких типов гиперзвуковых ракет. Подробности об этом контракте не раскрываются. Известно только, что в рамках проекта, помимо прочего, планируется создать гиперзвуковую крылатую ракету для палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet.

Этот боеприпас должен получить двухрежимный прямоточный воздушно-реактивный двигатель, предположительно, способный работать на сверхзвуковой и гиперзвуковой скоростях.