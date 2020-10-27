Цукерберг заявил, что бойкот крупных рекламодателей не страшен Facebook

Основатель и глава соцсети Facebook Марк Цукерберг во время онлайн-встречи с сотрудниками заявил, что бойкот рекламодателей не заставит компанию изменить свои правила насчет «языка ненависти». Об этом сообщает The Information.

«Мы не будем менять наши правила, или подходы, или что-либо еще из-за угрозы потерять небольшую часть прибыли или любую часть прибыли», — цитирует издание Цукерберга. Глава Facebook прогнозирует, что вскоре рекламодатели вернутся на платформу. Он заверил, что бойкот — это вопрос «репутации и партнерства», а не финансового давления, так как гораздо больше прибыли соцсеть получает не от крупных рекламодателей, а от малого бизнеса, сообщает «ЛІГА.net».

Цукерберг намерен провести встречу с правозащитными организациями, которые начали инициативу «Остановить ненависть ради прибыли» (Stop Hate for Profit). Но при этом он намерен придерживаться твердой позиции. «Если кто-то угрожает вам, это ставит вас в положение, которое только усложняет выполнение их условий, ведь это будет выглядеть как капитуляция и создавать плохой стимул для других в будущем», — сказал Цукерберг сотрудникам.

Тем временем к бойкоту присоединились уже более 500 компаний, в том числе крупные — Coca-Cola, Ford, Starbucks, Verizon, Adidas, Unilever и Lego. На этой неделе рыночная стоимость Facebook снизилась на $60 млрд. Но акции компании почти восстановились в цене после падения на 8% — в понедельник отрицательный показатель составил только 1%, отмечает Business Insider. Официально в компании заявили, что не извлекают никакой пользы от «языка ненависти» на платформе, и предпринимают некоторые шаги по искоренению такого контента.