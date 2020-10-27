Более 50 членов ООН осудили власти Белоруссии за насилие над протестующими

В число стран, подписавших заявление, вошли в частности, США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Украина, Эстония. В документе говорится о «решительном осуждении» репрессий со стороны белорусских властей по отношению к мирным демонстрантам, в том числе журналистам, членам оппозиции, известным спортсменам.

Отмечается, что за время протестов «тысячи невинных людей были задержаны, сотни госпитализированы, также известно о нескольких смертях». Также подчеркивается, что зафиксировано более 500 случаев пыток и других агрессивных действий со стороны правоохранителей, включая сексуальное насилие против демонстрантов.

Авторы заявления обратились к властям Белоруссии с призывом «не ссылаться на соображения национальной безопасности для отказа людям в их основных свободах, включая право на мирные собрания и на выражение мнений.

В заявлении содержится призыв к освобождению политзаключенных и всех «произвольно задержанных», а также к прекращению любого насилия и репрессий со стороны властей.