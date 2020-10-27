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Азербайджан заявил о ликвидации «министра обороны» Карабаха прямым попаданием (видео)

Азербайджан заявил о ликвидации «министра обороны» непризнанной «НКР» ( «Нагорно-Карабахской Республики»).

Накануне министерство обороны Азербайджана опубликовало видео удара с БПЛА на котором зафиксировано удар по автомобилю.

Как утверждается, в нем находился Джалал Арутюнян — министра обороны непризнанной «НКР». Удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.
Джалал Арутюнян

Сначала сообщалось о ранении военного чиновника, однако в подтверждение никакой другой информации не предоставлялось.

27 октября, 2020 | Category: Видео, Мир, Новости ﻿
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