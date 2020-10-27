Азербайджан заявил о ликвидации «министра обороны» Карабаха прямым попаданием (видео)

Азербайджан заявил о ликвидации «министра обороны» непризнанной «НКР» ( «Нагорно-Карабахской Республики»).
Накануне министерство обороны Азербайджана опубликовало видео удара с БПЛА на котором зафиксировано удар по автомобилю.
Как утверждается, в нем находился Джалал Арутюнян — министра обороны непризнанной «НКР». Удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.
Сначала сообщалось о ранении военного чиновника, однако в подтверждение никакой другой информации не предоставлялось.
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