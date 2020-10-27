Азербайджан вывел из строя командующего армии Карабаха

Командующий армией и министр обороны Нагорного Карабаха, генерал-лейтенант Джалал Арутюнян получил ранение в ходе боев с Азербайджаном. Азербайджан вывел из строя командующего армии Карабаха прямым попаданием в полевой штаб войск.

О состоянии раненого не сообщается, но свой пост ему пришлось оставить. Он находится под наблюдением врачей.

Президент Карабаха Араик Арутюнян принял отставку командующего и назначил на его место генерал-майора Микаела Арутюняна, которому присвоено звание генерал-лейтенанта.

«Решение об освобождении Джалала Арутюняна обусловлено ранением, полученным им на днях на боевой позиции, и это не должно стать поводом для разных комментариев», — цитирует указ президента НКР Единый армянский информцентр при кабмине Армении.

Глава непризнанной республики пожелал Арутюняну выздоровления и скорейшего «возвращения в строй» ради «службы Родине».

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения не соблюдает новый режим прекращения огня и продолжает обстрелы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также констатировал, что усилия по установлению перемирия в Нагорном Карабахе оказались безуспешными.