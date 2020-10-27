Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

Армения не соблюдает новый режим прекращения огня и продолжает обстрелы, заявили в Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, в ночь на вторник были обстреляны несколько населенных пунктов на линии соприкосновения.

Отмечается, что Ереван применял различные виды оружия и атаковал на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях.

Азербайджан заявил о пресечении атак противника, отметив, что армянские военные были отброшены назад и понесли потери. В частности, был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении, начальник штаба дивизии был убит.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что усилия США по установлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе оказались безуспешными. Третья попытка перемирия начала действовать с утра 26 октября.