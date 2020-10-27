Акции крупных технокорпораций выросли на $291,66 млрд.

В понедельник рыночная стоимость крупных технологических компаний выросла на 291,66 млрд. долларов в общей рыночной стоимости.

Акции Amazon, Tesla, Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook и Netflix выросли в понедельник, прибавив 291,66 млрд долларов в совокупной рыночной капитализации.

В период пандемии Covid-19 акции технологических компаний были одними из лучших капиталовложений, многие из которых достигли рекордного максимума за последние недели, несмотря на широкий экономический спад во всем мире.

Так, акции Amazon выросли на 7,93% после того, как аналитик Goldman Sachs поднял свою целевую цену до $3800 за акцию, что делает ее самой дорогостоящей на Уолл-стрит. В понедельник компания увеличила рыночную капитализацию на 116,92 млрд. долларов, в результате чего рыночная стоимость Amazon составила 1,59 трлн долларов.

Акции Tesla также выросли на 9,47%, так как инвесторы готовятся получить прибыль от компании за июнь, добавив 26,36 млрд. долларов к рыночной стоимости компании.

Microsoft, торги по-которой закрылись на 4,3% выше, добавила к своей рыночной капитализации 66,82 млрд. долларов. Apple , которая закрылась на 2,11%, прибавила 35,53 млрд долларов. Alphabet увеличил стоимость на 3,1%, добавив 32,08 млрд долларов. Facebook прибавил 9,67 млрд. долларов после закрытия на 1,40%, а Netflix — на 1,91%, прибавив 4,28 млрд долларов в оценке стоимости.