30 лет «Апачи» на вооружении 113-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛ

113-я эскадрилья («hа-Циръа» – «Оса») была создана в 1955 г. на базе Хацор, как 2-я реактивная эскадрилья ВВС (1-й была 117-я), получив на вооружение французские истребители «Ураган». Первым комэском был Бени Пелед, впоследствии командующий ВВС (1973-1977 гг.). В 1973 г. эскадрилья получила «Нешер», став одной из ведущих истребительных эскадрилий ВВС. Далее в 1976 г. был получен «Кфир» С.2. А через 10 лет, в 1986 г., эскадрилья была расформирована, в связи с сокращениями в ВВС и АОИ.

Прошло 4 года и эскадрилья открылась вновь, уже как эскадрилья штурмовых вертолётов на базе Рамон, и остаётся в этой роли до сих пор. На 1990 г. ВВС имели 3 эскадрильи штурмовых вертолётов: 160-ю и 161-ю (обе с «Кобра») и 190-ю «Дефендер». В этом году Израиль закупил в США 18 вертолётов AH-64A Apache («Петэн»), первые 2 прибыли в Израиль 11.09.90, а 12.09.90 официально открылась эксплуатирующая их эскадрилья – 113-я. Первым командиром был подполковник Моше Коэн (сейчас – полковник, в резерве). Первым техническим офицером – майор Яаков Дори (сейчас – полковник, в резерве).

«Апачи» стал первым боевым вертолётом ВВС специальной разработки. Стоит помнить, что «Кобра» создавалась на базе транспортно-десантного вертолёта, а «Дефендер» – на базе вертолёта-разведчика. Моше Коэн ранее командовал 160-й эскадрильей, так что он прекрасно понимал преимущества «Апачи» над другими типами боевых вертолётов: способность работать ночью, в т.ч. в условиях ПВО противника, дальность полёта, объём поднимаемого вооружения. А также защищённость, удобство в пилотировании и др.

Первые пилоты «Апачи» проходили обучение в США, а приём вертолёта на вооружение сопровождал американский пилот-инструктор, помогавший израильским пилотам в освоении новой техники в Израиле. В целом же принятие вертолёта на вооружение было быстрым: решение о закупке летом 1990 г., прибытие первых 2 в сентябре, первая атака в ноябре, завершение прибытия всех 18 к лету 1991 г. (прибывали темпом 2 вертолёта в месяц).

В декабре 1990 г. эскадрилью постиг тяжелейший удар: в авиакатастрофе на лёгком самолёте «Цесна» погибли 4 лётчика эскадрильи (из 8 имевшихся) и оперативный офицер эскадрильи (КАМБАЦит). В тот период шла подготовка к войне в Заливе (02.08.90 Ирак вторгся в Кувейт, а 17.01.91 началась операция многонациональных сил по его освобождению), так что времени горевать небыло – нужно было готовиться на случай, если Израиль будет напрямую втянут в конфликт.

12.09.93 Израиль получил 24 подержанных «Апачи» из США, первые поступили на вооружение 113-й эскадрильи, а 22.03.95 в Рамон открылась вторая эскадрилья «Апачи», 190-я (о её истории я рассказывал в отдельной статье). С апреля 2004 г. 113-я эскадрилья перешла на AH-64D Apache Longbow («Сараф»), а 190-я осталась с «Петэн». По-сути, был период в два месяца, когда 113-я эскадрилья вообще не функционировала, ожидая прибытия новых вертолётов. Первые «Сараф» прибыли в Израиль 10.04.05. В общей сложности, согласно Википедии, Израиль получил 22 «Сараф» – 12 новых и 10 модернизированных из «Петэн».

113-я эскадрилья продолжает службу. В последние годы её вооружение было усилено ракетами семейства Spike производства «Рафаэль»: Spike NLOS и Spike LR-2.