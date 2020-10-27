30 лет «Апачи» на вооружении 113-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛ

Первые пилоты «Апачи» проходили обучение в США, а приём вертолёта на вооружение сопровождал американский пилот-инструктор, помогавший израильским пилотам в освоении новой техники в Израиле. В целом же принятие вертолёта на вооружение было быстрым: решение о закупке летом 1990 г., прибытие первых 2 в сентябре, первая атака в ноябре, завершение прибытия всех 18 к лету 1991 г. (прибывали темпом 2 вертолёта в месяц).
В декабре 1990 г. эскадрилью постиг тяжелейший удар: в авиакатастрофе на лёгком самолёте «Цесна» погибли 4 лётчика эскадрильи (из 8 имевшихся) и оперативный офицер эскадрильи (КАМБАЦит). В тот период шла подготовка к войне в Заливе (02.08.90 Ирак вторгся в Кувейт, а 17.01.91 началась операция многонациональных сил по его освобождению), так что времени горевать небыло – нужно было готовиться на случай, если Израиль будет напрямую втянут в конфликт.
12.09.93 Израиль получил 24 подержанных «Апачи» из США, первые поступили на вооружение 113-й эскадрильи, а 22.03.95 в Рамон открылась вторая эскадрилья «Апачи», 190-я (о её истории я рассказывал в отдельной статье). С апреля 2004 г. 113-я эскадрилья перешла на AH-64D Apache Longbow («Сараф»), а 190-я осталась с «Петэн». По-сути, был период в два месяца, когда 113-я эскадрилья вообще не функционировала, ожидая прибытия новых вертолётов. Первые «Сараф» прибыли в Израиль 10.04.05. В общей сложности, согласно Википедии, Израиль получил 22 «Сараф» – 12 новых и 10 модернизированных из «Петэн».
113-я эскадрилья продолжает службу. В последние годы её вооружение было усилено ракетами семейства Spike производства «Рафаэль»: Spike NLOS и Spike LR-2.
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