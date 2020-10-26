«  
  »

В США уничтожили первое найденное гнездо гигантских шершней-убийц

В США уничтожили первое найденное гнездо гигантских шершней, это не американские насекомые, а понаехавшие из Азии

шершни,насекомые,нашествие

 

В штате Вашингтон энтомологи уничтожили гнездо гигантских шершней-убийц. Об этом сообщается на сайте местного Департамента сельского хозяйства (WSDA). Азиатских шершней-убийц не встречали в США до конца 2019 года (Этот шершень обитает в Корее, Китае, Японии, Непале, Индии, горных районах Шри-Ланки. В России большое количество этих шершней обитает в Приморском крае, на юге Хабаровского края)

Гнездо нашли 22 октября с помощью радиотрекеров. Энтомологи прикрепили их к нескольким пойманным шершням, после чего отпустили насекомых и проследили их путь «домой»

шершни,насекомые,нашествие

Оказалось, что осы обосновались в стволе дерева в одном из частных владений на севере штата. В гнезде жили десятки насекомых

Операцию по уничтожению провели 24 октября. В отчете WSDA говорится, что попытка, «похоже, увенчалась успехом». Но на всякий случай энтомологи уже получили разрешение хозяина участка полностью спилить дерево

Гигантских шершней впервые заметили в США в конце 2019 года. Как насекомые попали из родной Азии в штат Вашингтон до сих пор неизвестно. Энтомологи полагают, что осы могли попасть в страну с грузами из-за границы

Гигантские шершни (Vespa mandarinia) — самый большой вид ос в мире. В длину они превышают пять сантиметров, размах крыльев может достигать 7,5 сантиметра

Гигантские шершни очень опасны. Они нападают на улья медоносных пчел и съедают личинок. Если это продолжится, азиатские осы могут истребить пчел, популяция которых и так сокращается. При охоте на пчел шершни убивают их, перекусывая своими мощными челюстями

Кроме того, укус гигантских шершней может привести к гибели человека, даже если у него никогда не было аллергии, так как в яде содержится чрезвычайно токсичное вещество (один из нейротоксинов — мандоротоксин)

Японский энтомолог Масато Оно, который подвергся ужалению этого насекомого, описал его так: «словно мне в ногу вогнали раскаленный гвоздь»

Только в Японии от ужалений гигантских шершней ежегодно погибает до сорока человек

26 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  