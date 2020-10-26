Инсайдер рассказал, почему от Кейт Бекинсейл ушел молодой любовник Блогеру из надоело чинить Mercedes за 13 миллионов и он его сжег на видео » В США уничтожили первое найденное гнездо гигантских шершней-убийц В США уничтожили первое найденное гнездо гигантских шершней, это не американские насекомые, а понаехавшие из Азии В штате Вашингтон энтомологи уничтожили гнездо гигантских шершней-убийц. Об этом сообщается на сайте местного Департамента сельского хозяйства (WSDA). Азиатских шершней-убийц не встречали в США до конца 2019 года (Этот шершень обитает в Корее, Китае, Японии, Непале, Индии, горных районах Шри-Ланки. В России большое количество этих шершней обитает в Приморском крае, на юге Хабаровского края) Гнездо нашли 22 октября с помощью радиотрекеров. Энтомологи прикрепили их к нескольким пойманным шершням, после чего отпустили насекомых и проследили их путь «домой» Оказалось, что осы обосновались в стволе дерева в одном из частных владений на севере штата. В гнезде жили десятки насекомых Операцию по уничтожению провели 24 октября. В отчете WSDA говорится, что попытка, «похоже, увенчалась успехом». Но на всякий случай энтомологи уже получили разрешение хозяина участка полностью спилить дерево Гигантских шершней впервые заметили в США в конце 2019 года. Как насекомые попали из родной Азии в штат Вашингтон до сих пор неизвестно. Энтомологи полагают, что осы могли попасть в страну с грузами из-за границы Гигантские шершни (Vespa mandarinia) — самый большой вид ос в мире. В длину они превышают пять сантиметров, размах крыльев может достигать 7,5 сантиметра Гигантские шершни очень опасны. Они нападают на улья медоносных пчел и съедают личинок. Если это продолжится, азиатские осы могут истребить пчел, популяция которых и так сокращается. При охоте на пчел шершни убивают их, перекусывая своими мощными челюстями Кроме того, укус гигантских шершней может привести к гибели человека, даже если у него никогда не было аллергии, так как в яде содержится чрезвычайно токсичное вещество (один из нейротоксинов — мандоротоксин) Японский энтомолог Масато Оно, который подвергся ужалению этого насекомого, описал его так: «словно мне в ногу вогнали раскаленный гвоздь» Только в Японии от ужалений гигантских шершней ежегодно погибает до сорока человек

загрузка...