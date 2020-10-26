В Северной Корее граждан запугивают «коронавирусной» пылью из Китая



Власти рекомендуют корейцам выходить на улицу только в случае крайней необходимости.+

Северная Корея призвала граждан не покидать помещение, поскольку сезонный поток желтой пыли из Китая якобы может принести новый коронавирус в страну, передает УНИАН, ссылаясь на появление такой информации в государственных СМИ КНДР.

Желтая пыль, утверждают в стране, может вмещать тяжелые металлы и патогены микроорганизмов, в частности вирусов.

«Поскольку новые коронавирусные инфекции продолжают распространяться по миру, необходимость борьбы с желтой пылью и принятием соответствующих мер становится острее», — информируют людей местные издания.

Гражданам посоветовали воздержаться от занятий йогой. Также власти рекомендуют корейцам выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Однако утверждение, что COVID-19 может распространиться в Корее из пустыни Гоби за 1900 км, не подтверждается. Ученые напомнили о социальной дистанции, на которую вирус уже не передается. Она составляет два метра.

COVID-19 в воздухе может оставаться в течение нескольких часов.

В то же время эксперты отмечают, что КНДР не предоставляет информации о своей статистике заболеваемости по COVID-19. По их мнению, вспышка инфекции может иметь разрушительные последствия для изолированной страны.

У большинства зараженных коронавирусом наблюдаются легкие симптомы и выздоравливают они без госпитализации. Однако около 20% людей болеют в тяжелой форме.

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