В Литве на парламентских выборах победили консерваторы, популисты и пророссияне проиграли

Фото: J. Stacevičiaus/LRT nuotr

Как передает Укринформ, об этом сообщает литовское телерадиовещание LRT.

Во втором туре 25 октября консерваторы закрепили успех, достигнутый две недели назад 11 октября. К полученным ранее 24 депутатским мандатам они добавили еще 26.

Полностью итоги двух туров выборов выглядят так. Евроатлантическая правоцентристская партия «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» – 50 мандатов. «Литовский союз крестьян и зеленых» (ядро правящей коалиции в нынешнем парламенте) – 32. Движение либералов – 13. Умеренно пророссийские Социал-демократы – 13. Партия свободы – 11. Пророссийская Партия труда – 10. «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей» – 3. Социал-демократическая трудовая партия – 3. Литовский союз «зеленых» и Партия «Свобода и справедливость» – по 1 мандату. Также в Сейм прошли 4 кандидата-самовыдвиженца.



Таким образом, идеологически близкие консерваторы, либералы и Партия свободы вместе набирают 74 голоса, чего достаточно для формирования коалиции в парламенте, состоящем из 141 депутата. Председатели трех партий после встречи в Сейме в ночь на понедельник приняли совместную декларацию о том, что они готовы сформировать правительство во главе с Ингридой Шимоните. Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис подтвердил «официальное оформление начала процесса», уточнив, что пока никаких иных межпартийных договоренностей по программе действий нет.

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните сказала, что главными ее задачами будут пересмотр бюджета и изменение модели управления коронавирусным кризисом, чтобы при принятии решений можно было больше прислушиваться к мнению медицинских экспертов.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте по итогам двух туров заявила, что эти выборы – «лучшее, что могло случиться с Литвой в такой сложный период». «Мы проголосовали за будущее… Три партии привели к победе женщины. В трудную минуту женщины не боятся брать на себя ответственность. Я надеюсь на новую политическую культуру, сотрудничество и умение слышать другое мнение. И уж точно побольше порядочности. Меньше популистских обещаний и больше полезной работы»,- написала Грибаускайте в Фейсбуке.

Как сообщалось, ранее, в первом туре 11 октября победу также одержали консерваторы. За консервативную партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» проголосовали 24,8% избирателей и они получили 23 мандата в парламенте. Правящий сейчас Союз «крестьян» и «зеленых» — 17,5% голосов и 16 мандатов, Партия труда — 9,5% и девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия — 9,3% и восемь мандатов. Партия свободы — более 9,0% голосов и 8 мандатов, движение либералов – 6,8% и шесть мандатов. Еще один мандат консерваторы получили, выиграв в первом туре округ по «мажоритарке».

В парламент Литвы на четыре года избирается 141 депутат: 70 — по партийным спискам и 71 — в одномандатных округах. Списки кандидатов выдвинули 17 партий, предвыборные коалиции не создавались. В избирательные списки внесены чуть менее 2,5 млн граждан, обладающих правом голоса.