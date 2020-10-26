В Канаде отменят ограничения на добычу нефти досрочно



В канадской провинции Альберта с декабря этого года отменят ограничения на добычу нефти. Это произойдет на месяц раньше запланированного срока, сообщает Reuters, передает Укринформ.

Основная нефтедобывающая провинция Канады Альберта в начале декабря досрочно отменит ограничения на добычу сырого сырья.

Остановка процесса была связана с пандемией коронавируса, заявила министр энергетики провинции Соня Сэвидж.



Этот шаг состоится на месяц раньше, чем планировалось, поскольку экономика провинции страдает от влияния пандемии.

Около 16% добычи сырой нефти в провинции, где находятся третьи по величине запасы нефти в мире, сейчас находится в режиме офлайн, сообщила Сэвидж.

Предыдущее правительство Альберты под руководством Новой демократической партии установило ограничения добычи, чтобы уменьшить накопившиеся запасы нефти в хранилищах.

Нынешнее правительство Объединенной консервативной партии премьер-министра Джейсона Кенни постепенно отменяет введенные ограничения, поскольку запасы нефти иссякают.