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В iPhone нашли скрытую функцию

Смартфоны Apple нового поколения получили возможность измерять рост человека. О скрытой функции iPhone сообщает издание GizChina со ссылкой на материалы компании.

Функция была найдена первыми пользователями смартфонов, ее наличие подтвердили в Apple. Для того чтобы измерить рост человека, нужно открыть приложение «Рулетка» (Measure) и навести камеру устройства на объект. Гаджет найдет человека в видоискателе и спустя несколько секунд на экране появится линия с указанием его роста.

Соответствующая возможность появилась на смартфонах компании с внедрением лидара. Технология работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью. Журналисты отметили, что данная функция встречается только в оснащенных лидаром устройствах — iPhone 12 Pro, 12 Pro Max и представленного в марте iPad Pro.

26 октября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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