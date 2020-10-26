В iPhone нашли скрытую функцию

Функция была найдена первыми пользователями смартфонов, ее наличие подтвердили в Apple. Для того чтобы измерить рост человека, нужно открыть приложение «Рулетка» (Measure) и навести камеру устройства на объект. Гаджет найдет человека в видоискателе и спустя несколько секунд на экране появится линия с указанием его роста.

Соответствующая возможность появилась на смартфонах компании с внедрением лидара. Технология работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью. Журналисты отметили, что данная функция встречается только в оснащенных лидаром устройствах — iPhone 12 Pro, 12 Pro Max и представленного в марте iPad Pro.