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У Зеленского в разы увеличилось число охранников

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Корреспонденты заметили, что были приняты беспрецедентные меры безопасности. Теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.

В воскресенье Владимира и Елену Зеленских привез традиционный кортеж: представительский седан Mercedes-Benz и микроавтобус сопровождения такой же марки.

Двое водителей из кортежа Зеленского тоже выполняют функции охраны при необходимости.

Однако, количество охраны увеличилось в разы. Только телохранителей ближнего круга мы насчитали 7 человек. Крепкие парни ни на шаг не отходили от криворожской семейки. Один из них нес чемоданчик, который раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке. А еще у одного в руках был зонт, несмотря на прекрасную солнечную погоду.

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Как рассказал нам сотрудник УГО, который много лет обеспечивает безопасность первых лиц государства, это тактическое оружие. «Боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего. Или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают», — объясняет наш собеседник.

Прочный зонт-трость заменяет палку в рукопашном бою и помогает отсечь толпу.

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Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше. Зачастую это люди в штатском, так называемые, бойцы невидимого фронта. Они приезжают заранее на место проведение мероприятия, проверяют каждую урну, куст, днища припаркованных машин специальным зеркалом. А потом смешиваются с толпой и следят за обстановкой, пишет Антикор.

Вчера именно сотрудники ГСО молниеносно среагировали на активистку движение Femen, которая выскочила на пути у Зеленского. Девушка без нижнего белья лишь успела задрать юбку и показать причинное место членограю, как ее словили и увели.

26 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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