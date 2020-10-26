У Зеленского в разы увеличилось число охранников

Корреспонденты заметили, что были приняты беспрецедентные меры безопасности. Теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.

В воскресенье Владимира и Елену Зеленских привез традиционный кортеж: представительский седан Mercedes-Benz и микроавтобус сопровождения такой же марки.

Двое водителей из кортежа Зеленского тоже выполняют функции охраны при необходимости.



Однако, количество охраны увеличилось в разы. Только телохранителей ближнего круга мы насчитали 7 человек. Крепкие парни ни на шаг не отходили от криворожской семейки. Один из них нес чемоданчик, который раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке. А еще у одного в руках был зонт, несмотря на прекрасную солнечную погоду.

Как рассказал нам сотрудник УГО, который много лет обеспечивает безопасность первых лиц государства, это тактическое оружие. «Боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего. Или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают», — объясняет наш собеседник.

Прочный зонт-трость заменяет палку в рукопашном бою и помогает отсечь толпу.

Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше. Зачастую это люди в штатском, так называемые, бойцы невидимого фронта. Они приезжают заранее на место проведение мероприятия, проверяют каждую урну, куст, днища припаркованных машин специальным зеркалом. А потом смешиваются с толпой и следят за обстановкой, пишет Антикор.

Вчера именно сотрудники ГСО молниеносно среагировали на активистку движение Femen, которая выскочила на пути у Зеленского. Девушка без нижнего белья лишь успела задрать юбку и показать причинное место членограю, как ее словили и увели.