Турция разместила истребители F-16 в Азербайджане

Азербайджан применит в случае «внешней агрессии» турецкие истребители F-16. С таким предупреждением выступил президент Ильхам Алиев.
По его словам, «турецкие братья» оставили в республике «пять-шесть своих самолетов для моральной поддержки».
«Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать… Они прибыли для участия в учениях и остались здесь», — объяснил Алиев, передает «Интерфакс».
Ранее журналист New York Times Кристиан Триберт выяснил, что в азербайджанском аэропорту Гянджи дислоцируются как минимум два истребителя F-16. По его мнению, это может служить признаком усиления участия Турции в конфликте между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.
В то же время Алиев настаивает, что Анкара оказывает Баку «только политическую поддержку».
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