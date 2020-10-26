Раки захватили центральное кладбище Антверпена

Сбежавшие клоны самок рака-мутанта захватили бельгийское кладбище (да, именно такой заголовок статьи в The Telegraph)

Город Антверпен находится на грани экологической катастрофы, потому что местное кладбище заполонили мраморные рачки. Этот вид был искусственно выведен немецкими селекционерами в 90-х годах для продажи.

Мраморные раки – это самки (самцов не существует), которые бесконечно сами себя воспроизводят, и все их дети являются генетически идентичными самками, т.е. клонами. А питаются они абсолютно всем, что попадётся на их пути. К тому же они могут адаптироваться к различным условиям, включая или отключая определенные гены.

Как предполагают исследователи, кто-то просто решил выпустить раков в канал, из-за чего они попали на кладбище, и продолжают активно распространяться. Также эти животные были зафиксированы в Австрии, Германии, Франции, Японии, Мадагаскаре и Израиле.

https://ibigdan.livejournal.com/25784606.html