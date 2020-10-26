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Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В сети появились первые фотографии, на которых запечатлен принадлежавший Вооруженным силам Армении зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, уничтоженный азербайджанскими военными. Внимание на снимки обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На опубликованном кадре видно, что в результате удара азербайджанского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Harop комплекс получил серьезные повреждения: часть элементов машины пострадала от огня, часть — была практически полностью разрушена. Кроме того, удалось запечатлеть и сам момент уничтожения С-300.

Когда и где именно была произведена атака, не уточняется.

26 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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