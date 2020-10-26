Орландо Блум устроил необычный сюрприз на день рождения Кэти Перри

Вчера Кэти Перри исполнилось 36 лет. Ее жених, 43-летний Орландо Блум, решил поздравить любимую необычным образом. В воскресенье актер поделился с поклонниками в инстаграме видеообращением известного казахстанского репортера Бората Сагдиева — это вымышленный персонаж из серии псевдодокументальных фильмов «Борат» авторства Саши Барона Коэна.

Саша Барон Коэн надел культовый серый костюм и приклеил огромные усы своего знаменитого скандального персонажа, чтобы записать веселое послание ко дню рождения «Кэти Пепси».

Он решил использовать возможность подшутить над обнаженными фотографиями Блума, которые попали в сеть в 2016 году. На них актер рассекает на серфе около нудистского пляжа.

Я планировал заняться парусным спортом во Флориде, поэтому я поискал в интернете «Водные виды спорта Орландо». Но вместо этого мистер Google выдал мне фотографию вашего мужа с крошкой наружу. У него очень хорошая фотография! Наверное, приятно видеть Орландо Блума! У тебя будет очень хороший день рождения. Много крема на торте. Почему бы нет?

— сказал в видеообращении Саша Барон Коэн.

Твоя мечта сбылась, с днем рождения, любовь моя,

— подписал Блум видео.

В ответ Перри разместила в своем микроблоге этот же ролик, который она подписала:

Боже мой!

Орландо также поделился несколькими фотографиями возлюбленной, которая в августе впервые стала мамой и родила дочь Дейзи. Снимки были сделаны во время совместного путешествия пары в Египет. На одной из фотографий звезды позируют на фоне пирамид в Гизе.