Легально заложить телефон в ломбард

Сдать телефон в ломбард — самый быстрый и действенный способ получить деньги, поскольку такой предмет залога принимают абсолютно все украинские ломбарды. Кроме того, именно мобильный телефон сегодня считается самой популярной техникой, которой может похвастаться буквально каждый.

Какие телефоны можно сдать в ломбард?

Прежде чем нести телефон в ломбард, рекомендуем изучить список предметов залога, которые можно сдать в ломбардных отделениях. Например, в сети «Скарбниця» можно быстро оформить кредит под залог как новых смартфонов, так и устаревших моделей разных форм (включая кнопочные телефоны). Царапины, сколы, трещины и прочие дефекты устройства влияют на итоговую сумму, которую клиент может получить за свой телефон. Подробный список критериев, которые определяют стоимость телефона, далее в статье. Но единственная причина, по которой вам могут отказать в выдаче ломбардного кредита — полная неработоспособность мобильного телефона.

Экспертная оценка телефона

Каждый клиент, который хочет оформить кредит под залог телефона, получает бесплатную оценку от специалиста сети «Скарбниця». В ходе оценки эксперт внимательно изучает предмет залога и называет сумму кредита, которая доступна для клиента. Каждый телефон оценивается индивидуально по следующим критериям:

степень сохранности (наличие дефектов: трещины, царапины и т.д.);

дата выпуска и модель телефона;

общая работоспособность (экран, аккумулятор, динамики и т.д.);

технические показатели;

актуальная цена на рынке;

комплектация телефона (наличие зарядки, коробки, гарантийного талона).

Получить консультацию по своему предмету залога можно не только в ломбардном отделении, но и онлайн на сайте сети «Скарбниця». Услуга онлайн-оценки значительно сэкономит время на посещение ломбарда и сократит время оформления кредита. Онлайн-оценка также проводиться бесплатно и доступна для всех клиентов.

Для того, чтобы оформить быстрый кредит под залог, приходите в любое ломбардное отделение сети «Скарбниця» с предметом залога (мобильным телефоном) и паспортом.