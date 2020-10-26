Аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» показал абсолютный рекорд по сборам в истории Японии

В домашнем прокате аниме собрало уже почти 11 миллиардов иен или 7 миллиардов рублей. На полнометражную ленту тем временем сходило более 7 миллионов 983 тысяч зрителей.
«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» быстрее всего из всех фильмов в японском прокате собрал 10 миллиардов иен. Ранее этот рекорд принадлежал полнометражному аниме «Унесённые призраками» от режиссёра Хаяо Миядзаки, которое достигло данной цифры за 25 дней.
Показ аниме в Японии стартовал 16 октября — за первые три дня релиза оно собрало 44 миллиона долларов, став тем самым лидером мирового кинопроката за свой первый уик-энд.
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