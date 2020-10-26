Рогатый мужчина сделал 516 модификаций тела и поставил два мировых рекорда В iPhone нашли скрытую функцию » Аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» показал абсолютный рекорд по сборам в истории Японии В домашнем прокате аниме собрало уже почти 11 миллиардов иен или 7 миллиардов рублей. На полнометражную ленту тем временем сходило более 7 миллионов 983 тысяч зрителей. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» быстрее всего из всех фильмов в японском прокате собрал 10 миллиардов иен. Ранее этот рекорд принадлежал полнометражному аниме «Унесённые призраками» от режиссёра Хаяо Миядзаки, которое достигло данной цифры за 25 дней. Weekly Shonen Jump @WSJ_manga This thus makes it the fastest film to reach the 10 Billion Yen mark within the Japanese Box Office. The previous record holder being Miyazaki Hayao’s Spirited Away, which reached it in 25 days back in 2001. 53 277 Показ аниме в Японии стартовал 16 октября — за первые три дня релиза оно собрало 44 миллиона долларов, став тем самым лидером мирового кинопроката за свой первый уик-энд.

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