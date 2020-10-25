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Жители Минска начали запасаться едой

Жители Минска начали запасаться едой на фоне истечения срока «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям страны.

В супермаркетах наблюдается повышенный спрос на крупы, макароны, соль и туалетную бумагу. Однако ни в магазинах, ни в аптеках дефицита товаров первой необходимости не наблюдается, пишет агентство. Как пояснили в одной из розничных сетей, связанный с покупкой некоторых видов товаров ажиотаж обычно спадает в течение 8-10 дней. У продавца на складе хранятся запасы, которых хватит на несколько недель.

Срок «народного ультиматума» истекает в воскресенье, 25 октября. Согласно ему, если до 26 октября не будут выполнены требования оппозиции по отставке действующего президента Александра Лукашенко, освобождению политзаключенных и прекращению насилия силовиков на улицах, в стране начнется забастовка всех национальных предприятий.

25 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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