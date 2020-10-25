Жители Минска начали запасаться едой

В супермаркетах наблюдается повышенный спрос на крупы, макароны, соль и туалетную бумагу. Однако ни в магазинах, ни в аптеках дефицита товаров первой необходимости не наблюдается, пишет агентство. Как пояснили в одной из розничных сетей, связанный с покупкой некоторых видов товаров ажиотаж обычно спадает в течение 8-10 дней. У продавца на складе хранятся запасы, которых хватит на несколько недель.

Срок «народного ультиматума» истекает в воскресенье, 25 октября. Согласно ему, если до 26 октября не будут выполнены требования оппозиции по отставке действующего президента Александра Лукашенко, освобождению политзаключенных и прекращению насилия силовиков на улицах, в стране начнется забастовка всех национальных предприятий.