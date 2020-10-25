В Украине в красной зоне карантина разрешили работу кинотеатров

Украинские кинотеатры могут работать даже в красной зоне. Однако посетители смогут заполнять лишь 50% каждого зала.

Отныне украинские киноманы смогут наслаждаться просмотром фильмов, независимо от эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в фейсбуке.

Кинотеатрам разрешено работать в красной зоне карантина. Теперь у нас, как и во многих странах Европы. Посетители смогут чувствовать себя безопасно: маски, кондиционирование, рассадка через кресло – 50% зала, – подчеркнул Ткаченко.

Министр рассказал, что такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Сейчас Минкульт анализирует возможность открыть в красной зоне музеи и театры. По словам Ткаченко, новые фильмы и спектакли позволят зрителям «получить свежий глоток воздуха» и облегчат жизнь культурным институтам в период карантина.

Кабмин 23 октября обновил список карантинных зон Украины. В красную зону попали 10 областных центров:

Ивано-Франковск;

Николаев;

Полтава;

Ровно;

Сумы;

Тернополь;

Харьков;

Хмельницкий;

Черновцы;

Чернигов.