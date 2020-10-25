В России ожидают колоссальный отток капитала

Отток капитала из России по итогам 2020 года вдвое превысит изначальный прогноз, предупредил в пятницу ЦБ РФ.В базовом сценарии частным сектором из страны будет вывезено 53 млрд долларов, следует из обновленного блока среднесрочных оценок центробанка.

Новая цифра на 28 млрд долларов, или 112%, превышает предыдущий прогноз, который ЦБ давал в сентябре, и почти втрое показатель прошлого года (19 млрд долларов).

Изначальный прогноз экономика перевыполнила к середине лета. На конец сентября из страны «утекло» 35,5 млрд долларов — в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Отток увеличивается, потому что растут нефтяные доходы, и есть что вывозить, следует из расчетов ЦБ.

Предыдущий прогноз регулятора базировался на ожиданиях, что в среднем каждый баррель российской нефти Urals будет продаваться за рубеж по 33 доллара.

Эту оценку ЦБ скорректировал — по новому прогнозу, средняя цена нефти составит 38 долларов за баррель. Это принесет в экономику 30 млрд долларов дополнительных валютных доходов: их общий объем ЦБ теперь оценивает 316 млрд долларов (против 286 млрд в сентябрьском прогнозе).

При этом прогноз по импорту ЦБ не меняет — 228 млрд долларов в год. Все дополнительные поступления валюты, по расчетам регулятора, будут вывезены из страны частным сектором.

Ситуация в экономике ухудшилась, прибыль у большинства хозяйствующих субъектов упала, а отток капитала заметно возрос — скорее всего, речь идет о нежелании крупных экспортеров заводить валютную выручку в страну, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Проблемой становятся низкие ставки, которые в глазах инвесторов не прокрывают геополитические риски, считает он. При этом приток иностранных денег на рынок госдолга практически остановился, а с рынка акций нерезиденты выводят деньги (4,5 млрд долларов за март-сентябрь).

Отток капитала в условиях падения рубля будет удерживать ЦБ РФ от заметного снижения ключевой ставки от текущего уровня (4,25% годовых), предупреждает Порывай.

Напомним, в декабре 2018 центробанк решил изъять из всех своих отчетов упоминание оттока капитала, переименовав соответствующую строку в своих публикациях.

Прежнее название — ввоз/вывоз капитала — заменили на нейтральное «финансовые операции частного сектора», переписав не только новые релизы, но и все публикации вплоть до 1994 года.