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В Азовском море взорвался и тонет российский танкер

Российский танкер «Генерал Ази Асланов» в Азовском море может затонуть. Такая угроза появилась после взрыва на грузовом судне, заявили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Отвечая на вопрос о вероятности затопления танкера, в службе пояснили, что в настоящее время на нем есть крен, что означает поступление воды. При этом открытого возгорания на судне нет, пояснили в Росморречфлоте. Ситуация прояснится после прибытия на борт спасателей.

Взрыв на борту судна произошел вечером 24 октября. К настоящему моменту 10 человек спасены, судьба 3 человек неизвестна, ведутся их поиски. Танкер в момент происшествия был пустым.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

25 октября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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