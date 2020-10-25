Трамп назвал звезду «Бората» мерзавцем

Американский лидер напомнил, что около 15 лет назад комик пытался одурачить его, однако он был единственным из героев шоу, кто почувствовал обман и отказался от дальнейших съемок. «Это фальшивый парень. И я не считаю его смешным», — отметил глава Белого дома, назвав его мерзавцем.

В ответ актер поблагодарил президента за бесплатную рекламу нового фильма. «Признаюсь, я тоже не считаю тебя смешным. Но все же весь мир смеется над тобой. Я всегда ищу людей, чтобы сыграть расистских шутов, а тебе понадобится работа после 20 января», — написал он в Twitter.