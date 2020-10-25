Стареющие шимпанзе оказались любителями «хорошей дружбы»

Пожилые шимпанзе предпочитают общаться с верными друзьями, а не заводить новые знакомства. Кроме того, они реже вступают в конфликты с сородичами. Ранее аналогичные возрастные изменения в социальном поведении были известны лишь для людей — и их нередко объясняли предчувствием близкой смерти и желанием с пользой провести оставшееся время. Однако шимпанзе не осознают собственную смертность, так что для подобного сдвига следует искать новое объяснение, отмечают авторы исследования в Science.

Социальное поведение человека заметно меняется с возрастом. Вместо того, чтобы заводить новых знакомых, пожилые люди стараются поддерживать связь с небольшим числом старых друзей. Кроме того, они стараются уделять больше внимания позитивным аспектам отношений, а не конфликтам.

Некоторые специалисты предполагают, что избирательность к дружбе, которую проявляют старики, связана с осознанием скорого конца жизни. Это подтверждается тем фактом, что похожие предпочтения отмечены для молодых людей, страдающих от серьезных болезней или ставших жертвами стихийных бедствий. Тем не менее, другие исследования опровергают связь между социальным поведением и представлением человека о том, сколько времени ему осталось.

Команда исследователей во главе с Александрой Розати (Alexandra G. Rosati) из Мичиганского университета решила протестировать эту гипотезу, изучив социальные предпочтения стареющих шимпанзе (Pan troglodytes). Эти приматы — ближайшие родственники людей и в природе могут доживать до солидного возраста в 50–60 лет. При этом нет никаких оснований полагать, что они осознают конечность своей жизни. Таким образом, если пожилые люди действительно становятся избирательнее к друзьям, потому что знают о приближении смерти, то от шимпанзе такого поведения ждать не стоит.

Авторы проанализировали данные о поведении 21 самца шимпанзе в возрасте от 15 до 58 лет, которые были собраны в угандийском национальном парке Кибале с 1995 по 2016 год. По словам исследователей, они сосредоточились на самцах, поскольку они активнее вовлечены в социальные взаимодействия.

Розати и ее коллеги выделили три типа взаимоотношений между отдельными самцами шимпанзе: взаимная дружба (когда два самца стараются проводить время друг с другом), односторонняя дружба (когда один самец старается проводить время с другим, а второй при этом не демонстрирует подобных предпочтений) и отсутствие дружбы (когда оба самца не проявляют предпочтений друг к другу).

Оказалось, что с возрастом количество взаимных друзей у шимпанзе увеличивается (p < 0,01), а односторонних, наоборот, снижается (p < 0,005). Например, у пятнадцатилетних самцов в Кибале в среднем было 2,1 односторонних и 0,9 взаимных друга, а у сорокалетних — 0,6 односторонних и три взаимных. С другой стороны, пары взаимных друзей чаще включали пожилых шимпанзе, в то время как молодые особи чаще инициировали односторонние отношения со старшими сородичами.

Дополнительный анализ подтвердил, что взаимных друзей связывают крепкие взаимоотношения. В частности, они с большей вероятностью очищают шерсть друг другу, чем сторонним особям (p < 0,0001), и проводят за этим занятием больше времени (p < 0,05). Кроме того, взаимные друзья более справедливо распределяют время при груминге.

Авторы обнаружили, что, хотя даже старые шимпанзе редко остаются в одиночестве, они чаще, чем молодые, проводят время вдали от сородичей (p < 0,05). Это может отражать возрастное снижение социальной активности. Тем не менее, когда пожилые шимпанзе общаются с другими особями, они чаще оказываются в компаниях, где есть хотя бы один взрослый самец (p < 0,0001), и с большей вероятностью находятся в непосредственной близости от взрослых представителей своего пола (p < 0,0001).

Как и люди, пожилые шимпанзе стараются получать положительные эмоции от контактов с сородичами. Как выяснили исследователи, с возрастом приматы проявляют все меньше агрессии к другим особям, однако их склонность чистить им шерсть остается неизменной (p < 0,0001).

Таким образом, для самцов шимпанзе оказались характерны те же изменения в социальной активности, что и для людей. Эти закономерности не зависят от социального статуса: даже потеряв доминирующее положение, самцы стараются поддерживать крепкие дружеские контакты. Полученные результаты также заставляют усомниться в том, что мысли о скорой смерти — главная причина, по которой пожилые люди меняют отношение к дружбе. Вероятно, в основе этого процесса лежат древние адаптации, которые обеспечивают стареющим особям социальных видов меньший уровень стресса и, как следствие, более долгую жизнь. Учитывая, что они нередко владеют ценными знаниями и участвуют в заботе о потомстве, это идет на пользу всей группе.