SpaceX празднует 100 успешных запусков (видео)

SpaceX празднует 100 успешных запусков — по этому случаю компания выпустила официальный комментарий:

«В субботу, 24 октября, в 11:31 по местному времени ракета SpaceX Falcon 9 запустила 60 спутников Starlink со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС на Мысе Канаверал во Флориде. 1-я ступень Falcon 9 ранее использовалась в миссии GPS III SV03 в июне 2020 года и в миссии Starlink в сентябре 2020 года. После разделения, 1-я ступень Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике. Спутники Starlink были развёрнуты примерно через 1 час и 3 минуты после старта.

Эта миссия также ознаменовала 100-й успешный полёт ракеты Falcon с момента первого полёта Falcon 1 на орбиту в 2008 году.

Мы считаем, что полностью многоразовые ракеты, способные быстро совершать повторные полёты — это решающий прорыв, необходимый для значительного снижения стоимости доступа в космос, для того, чтобы люди могли путешествовать и жить на других планетах. В то время как большинство ракет являются одноразовыми, и это сродни выбросу самолёта после перелёта в один конец, например из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, SpaceX работают над будущим, в котором многоразовые ракеты станут нормой.

Из 100 успешных миссий ракет семейства Falcon, SpaceX 63 раза [успешно] сажали 1-ю ступень и 45 раз повторно запускали их вновь. В этом году SpaceX дважды совершили 6-й полёт орбитальной ракеты-носителя. И за десять лет, прошедших с момента первого демонстрационного полёта, Falcon 9 стала самой часто летающей ракетой в Соединенных Штатах, обогнав одноразовые ракеты, которые запускаются десятилетиями.

Нельзя не сказать и про сложность точной посадки орбитальной ракеты после того, как она снова входит в атмосферу Земли на гиперзвуковой скорости. SpaceX остаются единственным оператором запусков в мире, способным выполнить эту задачу. При высоте 14 этажей и скорости в 1300 м/с, стабилизация ускорителя Falcon 9 для его приземления похожа на попытку балансировать метлу одной рукой во время урагана!

В то время как спасение ускорителя и повторный полёт теперь может показаться рутинным делом, хотя ранее это было общепризнанно невозможным, в процессе разработки ракеты Falcon, способной выдержать повторный вход в атмосферу и посадку, SpaceX прошли долгую дорогу на пути к повторному использованию. Достижения SpaceX в области многоразовых ракет и космических кораблей позволили нам ещё больше повысить надёжность и возможности повторного использования нашего флота ускорителей, а также дать ценную информацию для разработки нашей новой ракеты Starship — полностью многоразовой сверхтяжёлой транспортной системы следующего поколения от SpaceX.

Возможность полного и быстрого повторного использования Starship снизит стоимость космических полётов, чтобы помочь человечеству вернуться на Луну, отправиться на Марс и в конечном итоге стать многопланетным видом!»