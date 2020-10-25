Британец выпил слишком много чая и выработал вечный иммунитет к кофеину Джоли позировала в экстремальном декольте, показав искусственную грудь » Персонал нью-йоркского ресторана Balthazar по ошибке подал вино 1989 года стоимостью $2 000 молодой паре за $18 Персонал нью-йоркского ресторана Balthazar по ошибке подал вино Chateau Mouton Rothschild 1989 года стоимостью $2 000 за бутылку молодой паре, которая заказала простое пино нуар за $18 Дешевое вино досталось четырем бизнесменам с Уолл-стрит. Они не заметили подмену, один из бизнесменов даже похвалил «чистоту» вина После того, как менеджеры обнаружили свою ошибку, они в ужасе позвонили владельцу ресторана. «Я сразу бросился в Balthazar, ― пишет Макнэлли. ― Бизнесмены пребывали в отличном настроении, они не заметили подмену и искренне считали, что пьют самое дорогое вино в ресторане. Это поставило меня перед сложным выбором: признать ошибку менеджеров или оставить клиентов в блаженном неведении» И хотя выбор второго варианта не стоил бы бизнесмену ни денег, ни репутации, он посчитал несправедливым лишить молодую пару возможности наслаждаться дорогим вином. «Я решил все-таки сказать всем правду», ― признался Макнэлли По словам Макнэлли, после того, как ошибка раскрылась, бизнесмены поспешили заявить, что «догадывались, что пьют дешёвое вино» Молодая пара ожидаемо пришла в восторг и сравнила путаницу с графинами с ошибкой банка в свою пользу. «Проблема была в том, что это я потерял $2 тыс., а не банк», ― отметил владелец ресторана (деньги бизнесменам вернули). Однако он уточнил, что история закончилась хорошо ― обе группы посетителей довольные покинули заведение

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