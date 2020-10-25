Медики назвали еще один ключевой симптом коронавируса

Назван еще один ключевой симптом коронавируса. К списку из трех основных (высокая температура, новый сухой кашель, потеря обоняния и чувства вкуса) ученые Королевского колледжа Лондона рекомендовали добавить четвертый — поражение кожи, пишет «МедикФорум».

Такой вывод эксперты сделали, проанализировав информацию о почти 12 тыс. человек с кожной сыпью, прошедших тестирование на COVID-19.

По словам специалистов, инфекция провоцирует появление кожных высыпаний, которые можно разделить на три категории: сыпь по типу крапивницы — появление на коже бугорков, которые исчезают в течение нескольких часов, обычно вызывая сильный зуд и способствуя отеку губ, век. Вторая категория: сыпь по типу ветряной оспы — зудящие красные бугорки возникают где угодно на теле, но предпочитают концентрироваться на локтях, коленях, тыльной стороне кистей и стоп. Наконец, еще один тип высыпаний — это раздражение кожи на пальцах рук и ног, красноватое или пурпурное, напоминающее обморожение.