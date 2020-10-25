Hyundai планирует выйти на рынок летающих автомобилей уже в 2028 году

Джайвон Шин, глава подразделения городской воздушной промышленности Hyundai рассказал Bloomberg о планах компании в этом направлении, вот основные тезисы:

1. Hyundai Motor Group разрабатывает модели, которые будут перевозить пять или шесть человек в мегаполисах, и более крупную версию для перелетов между городами.

2. Некоторые летающие автомобили могут дебютировать уже в 2023 году, но Hyundai нацелена на 2028 год, когда будет построено больше инфраструктуры и повысится осведомленность общественности. Для привлечения первых клиентов Hyundai пытается снизить стоимость автомобилей и уровень шума, уделяя при этом внимание безопасности.

«Мы не хотим первыми выходить на рынок», – сказал Шин. «Мы хотим первыми предложить правильный продукт».

3. В ближайшие годы отрасль и регулирующие органы должны решить такие вопросы, как тип лицензии пилота и способы устранения или минимизации вероятности несчастных случаев. Требуются новые правила и инфраструктура, чтобы автомобили не мешали движению самолетов и вертолетов.

4. Помимо пассажирских перевозок Hyundai работает над вариантом, предназначенным для перевозки грузов, грузоподъемностью до 300 кг.

5. Airbus SE, Boeing Co. и такие стартапы, как Lilium, входят в число конкурентов. Но, по словам Шина, Hyundai выигрывает от наличия глобальной сети продаж и подразделений для создания экосистемы летательных аппаратов. Бизнес группы включает автомобилестроение, автозапчасти, строительство и логистику.

6. Автопроизводители имеют преимущество перед авиастроителями из-за их опыта массового производства. Обычно Airbus и Boeing поставляют менее 1000 самолетов в год, а производители автомобилей могут выпускать миллионы. По словам Шина, производство летательных аппаратов может исчисляться сотнями тысяч.