Хилари Дафф ждет третьего ребенка

33-летняя Хилари Дафф объявила о том, что беременна в третий раз. Новостями актриса поделилась в своем инстаграме, опубликовав видео, на котором запечатлены она и ее муж Мэттью Кома, нежно придерживающий ее округлившийся живот.

Наша семья растет. Хотя пока больше я,

— с юмором подписала видео Хилари.

Для Хилари это будет уже третий ребенок. От предыдущих отношений с Майклом Комри у нее есть восьмилетний сын Лука. У Дафф и Мэттью также уже есть один общий ребенок — дочь Бэнкс, появившаяся на свет в 2018 году.

Хилари Дафф и Мэттью Кома с дочерью

Сын Хилари Дафф Лука

Свадьбу Мэттью и Хилари сыграли уже после появления на свет ребенка. Торжество состоялось в декабре 2019 года и было закрытым от любопытных глаз. Саму церемонию провели на заднем дворе дома пары, а среди немногочисленных гостей были только самые близкие люди.

Если свадьба была секретной, то вот о материнстве Дафф всегда говорила весьма откровенно, не скрывая самых интимных подробностей. Так, она публиковала видео домашних родов в воде, а также признавалась, что ела свою плаценту.