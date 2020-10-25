Джоли позировала в экстремальном декольте, показав искусственную грудь

Голливудская красотка Анджелина Джоли так сексуально выглядит на фото прошлых лет, что что поклонники — в полном восторге. Фотография, где актриса почти оголила грудь, появилось на одной из фан-страничек актрисы.

На нем Джоли была одета в платье в стиле нижнего белья, с невероятно глубоким декольте. Актриса повернулась боком, засветив свой бюст во всей красе.

“2005. Мне все еще интересно, на что она смотрела. Энджи, сфотографированная Джеймсом Уайтом”, — подписали фото авторы аккаунта.

Снимок получился невероятно страстным. В порыве страсти актриса запустила руки в волосы, приподняв их, что сделало кадр еще пикантнее. Пухлые губы Джоли привлекли внимание, а взгляд свел с ума многих поклонников.