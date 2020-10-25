Более 130 тысяч жителей ОРДЛО остались без воды

По приблизительным оценкам, без воды на неопределенный срок осталось более 130 тысяч жителей Антрацитовского района, Свердловска а также г.Ровеньки.

—В связи с порывом на водоводе диаметром 800 мм остановлена насосная станция третьего подъема ЛСМЭУ ГУП ЛНР «Лугансквода», — сообщила прес-служба водоканала.

Ремонтные работы планируют начать только с 26 октября. О том как долго они продлятся пресс-служба умалчивает.

Оккупационные власти предлагают населению самостоятельно запасаться питьевой водой в бюветах, а вот жителям окрестных поселков воду по графикам будет доставлять цистерна.

Регулярные порывы магистральных водопроводов и обрушение подземных коллекторов являются основной причиной проблем с водоснабжением оккупированных территорий. Именно износ сетей является основной причиной регулярных аварий в регионе о чем мы уже неоднократно сообщали в своих публикациях.