Богатейший человек Европы стал еще богаче

Глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), богатейший человек Европы Бернар Арно стал еще богаче. За неделю его состояние выросло на 8 миллиардов долларов, пишет Forbes.

На прошлой неделе компания сообщила, что появились признаки восстановления отрасли на фоне пандемии коронавируса. На фоне этого заявления стоимость акций LVMH увеличилась.

Так, с 15 по 22 октября стоимость акций группы LVMH выросла на 6 процентов. Однако 15 октября группа LVMH, которая владеет такими брендами, как Bulgari, Guerlain и Dom Pérignon, сообщила о падении выручки на 21 процент за первые девять месяцев 2020 года. Выручка от продажи косметики, напитков, ювелирных изделий, а также розничной торговли в третьем квартале оказалась ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом выручка от продаж одежды и кожаных изделий выросла на 12 процентов, в том числе из-за высоких продаж домов Louis Vuitton и Dior.