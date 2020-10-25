Американский тактический гиперзвуковой планер получит дальность до 1600 километров

Перспективный американский тактический ракетный комплекс с гиперзвуковыми планерами, разрабатываемый в рамках проекта OpFires, сможет поражать цели на дальности до 1,6 тысячи километров. Как пишет Breaking Defense, летные испытания ракетного комплекса американские военные намерены начать в 2023 году.

Разработка тактического ракетного комплекса с гиперзвуковыми планерами OpFires стартовала в США 2019 году. В проекте участвуют компании Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne, Exquadrum и Sierra Nevada Corporation. Они занимаются разработкой двигательных установок для перспективной тактической ракеты-носителя.

Первые стендовые испытания двигателей уже были проведены в рамках первого этапа проекта OpFires. На втором этапе этой программы, который начнется в конце 2020 года, компании должны будут провести масштабные стендовые испытания двигателей.

Весной 2019 года DARPA заключило с американской компанией Raytheon контракт на разработку тактического гиперзвукового планера, способного нести различное вооружение. В середине прошлого года Raytheon уже защитила эскизный проект планера и занялась его техническим проектированием.

В настоящее время в США по заказу Армии и DARPA ведется разработка нескольких проектов гиперзвукового вооружения. Эти программы отчасти являются ответом на разработку Россией и принятие на вооружение гиперзвуковых стратегических планеров «Авангард».

Военные полагают, что гиперзвуковые планеры и ракеты смогут преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны противника и наносить по его объектам высокоточные удары.