Звезду «Черной пантеры» Чедвика Боузмана посмертно выдвигают на «Оскар»

Покойный актер может войти в историю, присоединившись к Питеру Финчу и Хиту Леджеру как к посмертным номинантам премии.

Голливудский актер Чедвик Боузман, который умер в конце августа, может стать номинантом на главную кинематографическую премию «Оскар».

Так, компания Netflix намерена посмертно выдвинуть звезду «Черной Пантеры» на кинопремию.

Как сообщает издание Variety, актера хотят выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за его последнюю работу в фильме «Ма Рейни: Мать блюза», мировая премьера которого состоится 18 декабря.

В основу сюжета ленты положена пьеса лауреата Пулитцеровской премии Августа Уилсона, которая описывает события 1927 года. В фильме рассказывается история темнокожей певицы Ма Рейни, которая борется с белыми менеджерами, которые решили контролировать ее музыку. На помощь исполнительницы приходит трубач Леви, роль которого и исполнил Боузман.

Главную роль в проекте Джорджа С. Вольфа выполнила Виола Дэвис, которую также планируют выдвинуть на «Оскар».

Заметим, что если Боузман все же попадет в номинанты премии, он войдет в историю, присоединившись к Финч и Гита Леджера как посмертных номинантов премии.