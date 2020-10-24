Зеленский исключил крымских татар из обсуждения «крымской платформы»

Офис Зеленский не пригласил Меджлис крымскотатарского народа к обсуждению международной платформы с деоккупации Крыму

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, сообщает Радио Свобода .

«Мы вообще не знаем, о чем эта платформа. А мы — это единый представительный орган Крыма, который имеет мандат. Мы не в курсе, и это нас очень сильно беспокоит», — сказал Чийгоз.

По его мнению, в задачи «Крымской платформы» должны входить не только вопрос увольнения крымчан из российских тюрем.

«Крымская платформа» не должна решать только вопросы обмена нескольких людей, чтобы отдавать России взамен скандальных персонажей. Это должно быть только одним из направлений работы «Крымской платформы». Основная ее задача — загнать Путина в угол и заставить его капитулировать из Крыма «, — убежден Чийгоз.