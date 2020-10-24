В ВОЗ предрекли несколько «очень тяжелых» месяцев из-за коронавируса

Мир находится на критическом этапе пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его речь доступна на сайт ВОЗ.

Он призвал лидеров стран мира принять незамедлительные меры для борьбы с пандемией, «чтобы не допустить дальнейших ненужных смертей, а также — катастрофических нагрузок в службах здравоохранения и закрытия школ». «Это не учения», — добавил Гебрейесус.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены уже более 42,5 млн человек, умерли свыше 1,1 млн.