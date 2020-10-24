12 голливудских звезд прошлого века, которые делали пластику Ученые узнали, какие продукты нельзя есть мальчикам, чтобы не стать импотентами » В США создали мгновенный тест на антитела к COVID В американском Сиэтле (штат Вашингтон) разработали новую методику тестирования на коронавируса. Ученый Стивен Смит из Детского научно-исследовательского института утверждает, что этот способ позволит определять результат моментально. По данным MedicalXpress, речь идет о методе иммунопреципитации, обнаруживаемой проточной цитометрией (IP-FCM). Он выявляет не только наличие антител, но их их эффективность в борьбе с вирусом. Эксперты надеются, что скорость тестирования поможет усовершенствовать методы лечения COVID-19. http://pharmpedia.org/2020/10/24/v-ssha-sozdali-mgnovennyj-test-na-antitela-k-covid/

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