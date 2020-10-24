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В США создали мгновенный тест на антитела к COVID

В американском Сиэтле (штат Вашингтон) разработали новую методику тестирования на коронавируса.

Ученый Стивен Смит из Детского научно-исследовательского института утверждает, что этот способ позволит определять результат моментально.

По данным MedicalXpress, речь идет о методе иммунопреципитации, обнаруживаемой проточной цитометрией (IP-FCM). Он выявляет не только наличие антител, но их их эффективность в борьбе с вирусом.

Эксперты надеются, что скорость тестирования поможет усовершенствовать методы лечения COVID-19.
http://pharmpedia.org/2020/10/24/v-ssha-sozdali-mgnovennyj-test-na-antitela-k-covid/
24 октября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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